Эксперт по сну поделилась необычным способом быстро заснуть

Эксперт по сну рассказала о необычном способе заснуть. Методом специалиста поделилось издание Mirror.

Согласно опросу Get Laid Beds, 1/5 части жителей Великобритании требуется от двух до трех часов, чтобы заснуть. Однако, согласно исследованиям, определенные приемы перед сном могут значительно облегчить засыпание.

Один из необычных способов улучшить сон — заставить себя бодрствовать. Доктор Дейзи Мэй, эксперт по сну из Get Laid Beds, объяснила:

«На самом деле для описания этого есть фраза: «парадоксальное намерение», когда вы бросаете вызов себе бодрствовать, что обманом заставляет разум заснуть».

Она рекомендовала лежать в постели, держать глаза открытыми и говорить себе: «Не засыпай» или «Я не засну».

«Ваши глазные мышцы должны быстро устать, и, надеюсь, вы сразу же заснете», - поделилась она.