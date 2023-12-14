Ученые выяснили, какая привычка повышает риск заболеть деменцией

Новое исследование показало, что миллионы людей, которые просыпаются по крайней мере дважды за ночь, с большей вероятностью заболеют деменцией, сообщает The Mirror.

Эксперты Американской академии неврологии за последние семь лет отслеживали режим сна более чем 88 000 человек в Великобритании, средний возраст которых составляет 62 года.

В исследовании, которое было опубликовано в медицинском журнале Neurology, исследователи рассчитали индекс регулярности сна (SRI) для каждого участника, который определяет, насколько вероятно, что они будут спать или бодрствовать в одно и то же время каждый день.

Исследование пришло к выводу, что в общей сложности у 480 участников развилась деменция, а у людей с нерегулярным режимом сна вероятность развития деменции была на 53% выше. Хотя связь между нерегулярным сном и деменцией неясна, исследование показывает, что они могут быть тесно связаны.