Врач назвала продукты, снижающие риск развития деменции

Как ранее было доказано учеными, работа ЖКТ влияет на функционирование мозга. Врач Бекки Джонс рассказала изданию Mirror, какие продукты могут улучшить работу главного органа центральной нервной системы и снизить риск развития болезни Паркинсона.

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По словам специалиста, особую пользу для организма в данном случае имеет рыба. Содержащийся в ней белок под названием парвальбумин порабощает клетки, которые убивают нейроны и приводят к ухудшению работы мозга.

На втором месте рейтинга расположилось оливковое масло, богатое полифенолами – антиоксидантами, усиливающими противовоспалительный эффект. В прошлом году ученые обнаружили, что потребление данного продукта на 29% снижает риск смерти от нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезней Паркинсона или Альцгеймера.

Также не будет лишним включить в свой рацион киви, апельсины и клубнику, богатые витаминами С и Е. По словам ученых, их употребление в больших количествах снижает риск развития деменции на 32%.