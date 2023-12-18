Диетолог напомнила о пользе одного популярного напитка для сердца и мозга

Диетолог Мейсон напомнила о пользе одного популярного напитка для сердца и мозга
Помочь своему организму можно и без кардинальных перемен в привычном распорядке дня и рационе питания. Какой популярный напиток положительно сказывается на работе сердца и мозга, изданию Express UK рассказала диетолог Памела Мейсон.
По словам специалиста, волшебными целительными свойствами обладает чай, причем совершенно разные его сорта благотворно влияют на наше здоровье.
"Чаи содержат полифенолы, которые обладают противовоспалительным действием и помогают защитить организм от развития различных заболеваний".
Так, например, потребление черного и зеленого чая способствует снижению кровяного давления и холестерина, а также расширению артерий.
Помимо этого, напиток полезен для мозга: в частности, он улучшает нашу память и помогает сохранить ее в пожилом возрасте. За эту функцию отвечает галлат эпигаллокатехина, который содержится в чае.
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