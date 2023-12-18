Диетолог напомнила о пользе одного популярного напитка для сердца и мозга

Помочь своему организму можно и без кардинальных перемен в привычном распорядке дня и рационе питания. Какой популярный напиток положительно сказывается на работе сердца и мозга, изданию Express UK рассказала диетолог Памела Мейсон.

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По словам специалиста, волшебными целительными свойствами обладает чай, причем совершенно разные его сорта благотворно влияют на наше здоровье.

"Чаи содержат полифенолы, которые обладают противовоспалительным действием и помогают защитить организм от развития различных заболеваний".

Так, например, потребление черного и зеленого чая способствует снижению кровяного давления и холестерина, а также расширению артерий.

Помимо этого, напиток полезен для мозга: в частности, он улучшает нашу память и помогает сохранить ее в пожилом возрасте. За эту функцию отвечает галлат эпигаллокатехина, который содержится в чае.