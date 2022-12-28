Диетолог назвала безопасную дозу алкоголя на Новый год

Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала допустимую и безопасную дозу алкоголя на новогоднем застолье. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эксперт пояснила, что считает безопасной норму в два бокала белого сухого вина. Однако она подчеркнула, что такая доза алкоголя "относительно безопасна".

Залетова объяснила, что этот алкоголь наименее калорийный, а также в нем содержится мало этилового спирта. Она посоветовала не употреблять газированные напитки, в том числе шампанское. Тем, кто очень хочет игристого, можно выпить один бокал или налить его и подождать, когда оно выдохнется.

Также не стоит смешивать алкоголь со сладкими напитками, так как это ускоряет его всасывание в кровь. Не стоит смешивать спиртное разного градуса, но в таком случае лучше употреблять исключительно чистые напитки.