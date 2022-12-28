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1 час назад

Нарколог Скрябин назвал ловушкой алкоголя неспособность остановиться

Мария Каткова

Кандидат медицинских наук и врач психолог-нарколог Валентин Скрябин назвал главную ловушку, которую устраивает алкоголь. Об этом сообщает "Лента.ру".

Нарколог назвал главную ловушку алкоголя
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он отметил, что многие люди готовы остановиться при желании, но не могут этого сделать. И в этом заключается главная ловушка, в которую человек попадает из-за спиртного.

Если человек не может перестать пить алкоголь, окружающие должны обратиться к специалистам. Это может быть скорая помощь, наркологический диспансер или врач-нарколог.

По словам Скрябина, специалисты определят степень вреда, нанесенного организму, а также подберут стратегию лечения в соответствии с ущербом.

Ранее сообщалось, что терапевт рассказала, как не навредить здоровью в праздники.

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