Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Главный терапевт РФ Драпкина посоветовала не переедать в новогодние праздники

Мира Маркина

Главный терапевт РФ, академик РАН Оксана Драпкина в беседе с aif.ru рассказала, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья.

Терапевт рассказала, как не навредить здоровью в праздники
Фото: UnsplashUnsplash

"Девять дней отдыха – настоящий подарок. Устроить один "ленивый" день, отоспаться, посмотреть фильмы, конечно, можно. Но главное не залечь "в берлогу", укрывшись от снега, суеты, проблем на все праздничные дни", – посоветовала медик.

Драпкина также подчеркнула, что в новогоднюю ночь не стоит переедать. По словам терапевта, самое главное – "не терять чувство меры".

4 детокс-продукта, чтобы подготовить печень к праздникам

Эксперт посоветовала заправлять салаты не майонезом, а оливковым маслом. Кроме того, на столе должно быть достаточно фруктов и овощей.

Что точно стоит минимизировать, так это спиртные напитки в сочетании с жареной, жирной пищей. Для хорошего самочувствия Драпкина посоветовала больше двигаться и высыпаться.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как избежать простуды перед праздниками.

Новости,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители