Терапевт рассказала, как не навредить здоровью в праздники

Главный терапевт РФ, академик РАН Оксана Драпкина в беседе с aif.ru рассказала, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья.
"Девять дней отдыха – настоящий подарок. Устроить один "ленивый" день, отоспаться, посмотреть фильмы, конечно, можно. Но главное не залечь "в берлогу", укрывшись от снега, суеты, проблем на все праздничные дни", – посоветовала медик.
Драпкина также подчеркнула, что в новогоднюю ночь не стоит переедать. По словам терапевта, самое главное – "не терять чувство меры".
Эксперт посоветовала заправлять салаты не майонезом, а оливковым маслом. Кроме того, на столе должно быть достаточно фруктов и овощей.
Что точно стоит минимизировать, так это спиртные напитки в сочетании с жареной, жирной пищей. Для хорошего самочувствия Драпкина посоветовала больше двигаться и высыпаться.
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