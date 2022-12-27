Терапевт рассказала, как не навредить здоровью в праздники

Главный терапевт РФ, академик РАН Оксана Драпкина в беседе с aif.ru рассказала, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья.

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"Девять дней отдыха – настоящий подарок. Устроить один "ленивый" день, отоспаться, посмотреть фильмы, конечно, можно. Но главное не залечь "в берлогу", укрывшись от снега, суеты, проблем на все праздничные дни", – посоветовала медик.

Драпкина также подчеркнула, что в новогоднюю ночь не стоит переедать. По словам терапевта, самое главное – "не терять чувство меры".

Эксперт посоветовала заправлять салаты не майонезом, а оливковым маслом. Кроме того, на столе должно быть достаточно фруктов и овощей.