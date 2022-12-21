4 детокс-продукта, чтобы подготовить печень к праздникам

Один из эффективных способов подготовить печень к новогодним застольям – ввести в рацион детокс-продукты, которые снизят нагрузку на печень. Об их пользе нередко упоминают даже ученые. Подробнее об этих чудодейственных продуктах – в материале "Рамблера".

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Зеленый чай

Зеленый чай – источник витамина P, необходимого для оттока желчи и здорового функционирования печени. Достаточно выпить всего чашку чая, чтобы запастись суточной нормой этого витамина.

Грейпфрут

Этот цитрусовый содержит большую дозу глутатиона – вещества, укрепляющего иммунную систему и очищающего печень от накопившихся токсинов.

Овсянка

Эта крупа неслучайно является неизменным спутником здорового питания. В овсянке содержатся клетчатка, витамины и антиоксиданты, а еще она уменьшает всасывание вредных веществ. Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте малообработанную крупу.

Специи