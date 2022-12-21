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36 минут назад

4 детокс-продукта, чтобы подготовить печень к праздникам

Мира Маркина

Один из эффективных способов подготовить печень к новогодним застольям – ввести в рацион детокс-продукты, которые снизят нагрузку на печень. Об их пользе нередко упоминают даже ученые. Подробнее об этих чудодейственных продуктах – в материале "Рамблера".

4 детокс-продукта, чтобы подготовить печень к праздникам
Фото: UnsplashUnsplash

Зеленый чай

Зеленый чай – источник витамина P, необходимого для оттока желчи и здорового функционирования печени. Достаточно выпить всего чашку чая, чтобы запастись суточной нормой этого витамина.

Грейпфрут

Этот цитрусовый содержит большую дозу глутатиона – вещества, укрепляющего иммунную систему и очищающего печень от накопившихся токсинов.

Самый опасный алкоголь для печени

Овсянка

Эта крупа неслучайно является неизменным спутником здорового питания. В овсянке содержатся клетчатка, витамины и антиоксиданты, а еще она уменьшает всасывание вредных веществ. Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте малообработанную крупу.

Специи

Речь идет прежде всего о чесноке и перце чили. Чеснок, как и грейпфрут, содержит антиоксидант глутатион. А острый перец богат капсаицином – это активное соединение, которое защищает печень от разрушения.

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