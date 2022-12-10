Самый опасный алкоголь для печени

Злоупотребление алкоголем является одной из самых серьезных угроз общественному здоровью, с которой в настоящее время сталкиваются россияне, и уже довольно давно вызывает серьезную озабоченность. Главной мишенью алкоголя становится печень. "Рамблер" разбирался в том, какой алкоголь для этого органа особенно опасен.

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О том, что алкоголь приносит здоровью вред, известно всем. Основной удар он приносит печени.

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Когда мы говорим о воздействии алкоголя на печень, мы подразумеваем токсическое воздействие алкоголя, и самой критической ситуацией будет считаться развитие алкогольного цирроза.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Как объяснил "Рамблеру" врач, можно выделить три состояния: алкогольная болезнь печени, алкогольный гепатит и алкогольный цирроз.

Алкогольная болезнь печени развивается вследствие долгого употребления алкоголя, обычно в течение многих месяцев. Иногда сопровождается увеличением размеров печени, печеночных трансоминаз и усилением эхогенности печени на УЗИ.



Алкогольный гепатит возникает у лиц, которые в течение длительного времени употреблют большое количество алкоголя. Начало болезни всегда острое: появляются слабость, снижение веса, диарея, тошнота, иногда жетизна кожных покровов. Летальность при алкогольном гепатите может достигать 60-ти процентов. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

А вот, когда у человека диагностирован алкогольный цирроз, речь идет уже не о выздоровлении, а о пятилетней выживаемости. По словам врача, исходы наступают от осложнений цирроза, и лечить таких пациентов уже очень сложно. Здесь есть одно спасение —трансплантация печени.

Самые опасные виды алкоголя

Несмотря на то, что употребление алкоголя никогда не бывает безопасным для человека, есть и особенно опасные виды алкоголя. Наиболее опасными видами алкоголя являются следующие:

Everclear — этот тип зернового спирта имеет крепость 190 в чистом виде, что делает его самым опасным видом алкоголя, который может потреблять человек. Даже два глотка Everclear могут легко доставить человека в отделение неотложной помощи.

Абсент — этот тип алкоголя традиционно изготавливается из полыни, которая является природным галлюциногеном. Кроме того, многие виды абсента содержат около 70% алкоголя.

Специалисты считают, что определенные виды алкогольных напитков в конечном итоге в наибольшей степени способствуют повреждению печени.

«Крепкие напитки содержат больше алкоголя, чем пиво или вино, что делает их более опасными для печени...

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