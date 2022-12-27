Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
51 минуту назад

Терапевт Георгиева раскрыла самый опасный алкоголь для здоровья печени

Мира Маркина

Терапевт Нэя Георгиева в беседе с "Лентой.ру" раскрыла самые опасные спиртные напитки для здоровья печени.

Терапевт раскрыла самый опасный алкоголь для здоровья печени
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, наибольшую опасность представляет чистый этанол, который содержится в водке и самогоне:

"Водка, попадая в организм, вызывает жировое перерождение гепатоцитов — клеток печени. Самое страшное, что изменения в печени на фоне приема алкоголя долгое время могут проходить бессимптомно".

Эксперт отметила, что признаки алкогольной болезни печени начинают проявляться, только когда орган уже подвергся значительным разрушениям. В числе симптомов: дискомфорт и боль в правом подреберье, выпирание печени над краем ребер, тошнота. Кроме того, наблюдается желтушный цвет кожи.

Сколько калорий содержат популярные виды алкоголя

Георгиева также добавила, что при длительном употреблении алкогольных напитков развивается цирроз. В результате данного недуга печень перестает нормально работать, что может стать причиной летального исхода.

В заключение врач подчеркнула, что пиво также негативно влияет на печень. Этот напиток приводит к деформации и гибели клеток, что чревато алкогольной болезнью печени.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как минимизировать вред алкоголя.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители