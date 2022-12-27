Терапевт раскрыла самый опасный алкоголь для здоровья печени

Терапевт Нэя Георгиева в беседе с "Лентой.ру" раскрыла самые опасные спиртные напитки для здоровья печени.

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По словам медика, наибольшую опасность представляет чистый этанол, который содержится в водке и самогоне:

"Водка, попадая в организм, вызывает жировое перерождение гепатоцитов — клеток печени. Самое страшное, что изменения в печени на фоне приема алкоголя долгое время могут проходить бессимптомно".

Эксперт отметила, что признаки алкогольной болезни печени начинают проявляться, только когда орган уже подвергся значительным разрушениям. В числе симптомов: дискомфорт и боль в правом подреберье, выпирание печени над краем ребер, тошнота. Кроме того, наблюдается желтушный цвет кожи.

Георгиева также добавила, что при длительном употреблении алкогольных напитков развивается цирроз. В результате данного недуга печень перестает нормально работать, что может стать причиной летального исхода.