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1 час назад

Нарколог Холдин дал совет, как минимизировать вред алкоголя

Мира Маркина

Празднование наступления Нового года редко проходит без употребления алкоголя. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин дал совет по тому, как уберечь организм от последствий потребления спиртных напитков. Эксперта цитирует издание “Вести Подмосковья”.

Нарколог дал совет, как минимизировать вред алкоголя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Врач отметил, что не существует безопасных доз алкоголя, и потому рекомендовал вовсе отказаться от него за праздничным столом. Но если это невозможно – эксперт подготовил несколько советов.

Выпивая, людям не стоит забывать о чашке чистой воды между порциями алкоголя. Она убережет организм от обезвоживания, отметил нарколог. По этому же принципу можно разбавлять вино льдом или водой.

Нарколог заявил об опасности употребления алкоголя на морозе

Еще один важный совет – сытно поесть за несколько часов до вечеринки с алкоголем и закусывать в перерыве между бокалами.

Также специалист призвал не налегать на алкогольный напитки с пузырьками – игристое вино и шампанское. Углекислый газ, содержащийся в них, способствует быстрому опьянению.

От курения тоже стоит отказаться за праздничным застольем, так как никотин в сочетании с алкоголем создает двойную нагрузку на организм.

Ранее “Рамблер” рассказывал, связаны ли мигрень и алкоголь.

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