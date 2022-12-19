Нарколог дал совет, как минимизировать вред алкоголя

Празднование наступления Нового года редко проходит без употребления алкоголя. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин дал совет по тому, как уберечь организм от последствий потребления спиртных напитков. Эксперта цитирует издание “Вести Подмосковья”.

Врач отметил, что не существует безопасных доз алкоголя, и потому рекомендовал вовсе отказаться от него за праздничным столом. Но если это невозможно – эксперт подготовил несколько советов.

Выпивая, людям не стоит забывать о чашке чистой воды между порциями алкоголя. Она убережет организм от обезвоживания, отметил нарколог. По этому же принципу можно разбавлять вино льдом или водой.

Еще один важный совет – сытно поесть за несколько часов до вечеринки с алкоголем и закусывать в перерыве между бокалами.

Также специалист призвал не налегать на алкогольный напитки с пузырьками – игристое вино и шампанское. Углекислый газ, содержащийся в них, способствует быстрому опьянению.

От курения тоже стоит отказаться за праздничным застольем, так как никотин в сочетании с алкоголем создает двойную нагрузку на организм.

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