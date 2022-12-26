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48 минут назад

Сколько калорий содержат популярные виды алкоголя

Диана Товсепова
Тимощенко Анастасия Викторовнаэксперт

Прежде чем насладиться любимым алкогольном напитком, думаете ли вы, сколько калорий таится в безобидном бокале. "Рамблер" расскажет о том, сколько калорий содержат популярные виды алкоголя.

Сколько калорий содержат популярные виды алкоголя
Фото: PxherePxhere

Алкогольное веселье потенциально может расширить вашу талию, а это самое последнее, что вам нужно после праздничного ужина и ведра оливье.

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Весь алкоголь производится из натурального крахмала и сахара. Это означает, что пара бокалов, например, шампанского объемом 125 мл содержит такое же количество калорий, как пломбир с мороженым.

Более того, калории от алкоголя являются «пустыми калориями», то есть не имеют питательной ценности и не приносят абсолютно никакую пользу нашему организму.

При этом, по словам врача, безопасного алкоголя не существует:

Как известно, безопасной дозы алкоголя не существует и прием алкоголя, несомненно, будет негативно влиять как на функцию печени, так и всего желудочно-кишечного тракта.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Глинтвейн

Глинтвейн ассоциируется с зимними праздниками и многие из нас готовят этот ароматный напиток самостоятельно.

Однако эксперт отмечает, что в среднем стакане глинтвейна содержится около 210 калорий.

Чтобы уменьшить калорийность глинтвейна, вы можете отказаться от сахара и вместо него добавить в него легкий подсластитель, вроде стевии. Или вы можете и вовсе не добавлять сахара и подсластителей, но увеличить количество специй и ароматизаторов.

Бокал вина

Многие любят ужинать в компании с бокалом вина, но он содержит аж 220 калорий. Поэтому диетологи советуют заменить вино на просекко, так как в бокале этого игристого напитка всего 85 калорий.

Бейлис

Baileys является очень популярным напитком в зимнее время года, но рюмка бейлиса может содержать около 164 калорий.

Эксперты советуют любителям этого напитка выбирать миндальный бейлис, потому как в 50 мл содержится всего 76 калорий.

Пиво

Стакан пива содержит около 210 калорий, а этот напиток может быть важным фактором увеличения веса. Эксперты советуют, если уж выпивать пиво, то пить его не из стакана, а из бутылки. Таким образом вы меньше выпьете, потому что стакан за стаканом "уходят" незаметно, а за количеством выпитых бутылок вы, скорее всего, проследите.

Водка

Хотя водка не имеет питательной ценности, поскольку не содержит белков или жиров, минералов или клетчатки, вона содержит калории. Как правило,100 мл водки содержат 235 калорий. Эта цифра различается в зависимости от марки, сорта и крепости конкретной водки. Для сравнения, 100 мл водки содержат примерно в 5 раз больше калорий, чем 100 граммов апельсинов.

Врачи опровергли популярный миф об алкоголе

Шампанское

Шампанское содержит меньше калорий, чем красное и белое вино. Стандартный стакан содержит около 80 калорий. Пр этом, скорее всего вы выпьете гораздо меньше, если выберете шампанское, потому как обычно бокалы для этого напитка вмещают меньше жидкости.

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