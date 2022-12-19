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20 минут назад

Врачи опровергли миф о связи алкоголя и мигрени

Мира Маркина

Медики из Curelator Inc. провели исследование с целью выяснить: связано ли употребление алкогольных напитков с появлением мигрени. Выводы специалистов опубликованы в журнале The Journal of Head and Face, а краткое резюме появилось на портале MedicalXpress.

В распоряжении врачей оказались дневники 487 жителей англоговорящих стран. Проанализировав данные, медики зафиксировали шесть тысяч приступов мигрени, произошедших примерно за 90 дней. Также авторы исследования дали оценку тому, как часто появляется мигрень в течение 48 часов после употребления алкоголя. Для этого пришлось ранжировать данные с поправкой на возраст, пол и среднее количество потребления алкоголя.

Таким образом медики не обнаружили значимой связи между распития алкоголя и мигренями. В некоторых случаях отмечалось незначительное влияние приема спиртных напитков в первые сутки. То есть, алкоголь повышал риск мигрени на несколько процентов.

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В выводах авторы работы отметили, что людям с эпизодическими мигренями необязательно отказываться от алкоголя. Это подтверждает исследование.

Ранее мы рассказывали, как минимизировать вред алкоголя.

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