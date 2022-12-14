Врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев рассказал о том, как употреблять алкоголь в праздники. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Эксперт отметил, что врачи не рекомендуют употреблять алкоголь. По его словам, раньше специалисты придерживались правила "безопасной нормы", но теперь это не так. Он призвал не употреблять алкоголь, но если человек все-таки собрался пить, делать это нужно по определенным правилам.

В первую очередь Казанцев отметил, что не стоит пить газированный алкоголь, а также спиртное, смешанное со сладкой газировкой. Дело в том, что из-за сладкого опьянение длится дольше, а углекислый газ усугубляет этот эффект.

Нарколог рекомендовал физическую активность, чтобы не напиваться. Предложил прогуляться и потанцевать у елки. К алкоголю стоит употреблять закуску, богатую углеводами. Однако она не должна быть острой или жирной, чтобы не нагружать поджелудочную.

Перед праздником он посоветовал энтеросорбент, а во время приема пищи употреблять не только спиртное, но и обычную воду. С утра стоит принять контрастный душ и поливитамины, и ни в коем случае нельзя употреблять спиртное.