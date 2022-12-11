Нарколог заявил об опасности употребления алкоголя на морозе

Считается, что спиртные напитки помогают согреться при сильных морозах, но это миф. Его развеял в эфире радио Sputnik психиатр-нарколог Василий Шуров.
Специалист назвал это убеждением обманом. Совет «выпей – согреешься», по его мнению, является просто убийственным.
Всего, как утверждает эксперт, у алкоголя на морозе есть две фазы. Во время первой действительно происходит согревание организма за счет расширения сосудов, уточнил он. А на второй, по его словам, случается резкий и сильный спазм сосудов, что чревато потерей сознания и обморожением.
Нарколог напомнил о еще одной опасности употребления спиртного на морозе. Выпивший человек может перестать объективно оценивать ситуацию и, например, уснуть, лежа на снегу, не почувствовав холода. Это также может обернуться обморожением и ампутацией конечностей или летальным исходом, резюмировал врач.
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