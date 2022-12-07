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2 часа назад

Как алкоголь влияет на мозг

Мария Каткова

Употребление напитков негативно влияет на все органы человека, но некоторые из них страдают больше всего. Тем не менее, некоторые ученые продолжают говорить о пользе употребления малого количества алкоголя. Ученые из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что употребление даже небольших доз алкоголя может сильно влиять на мозг. Само исследование опубликовано в медицинском журнале MedRxiv Подробнее — в материале “Рамблера”.

Как алкоголь влияет на мозг
Фото: РамблерРамблер

В исследовании приняли участие более 25 тысяч человек. Всем им раздали бланки, в которых они писали количество употребляемого алкоголя. Также в качестве метода исследования была выбрана магнитно-резонансная томография (МРТ). С помощью нее отслеживали изменения в мозге людей.

Как подсчитали аналитики, в среднем участники исследования употребляли 13,5 единиц алкоголя в неделю. В одной единице содержится 10 граммов чистого спиртного. Таким образом, одна единица алкоголя это — 330 миллилитров пива, 120 миллилитров вина и 100 миллилитров крепкого алкоголя. Таким образом, среднее потребление людей превышало допустимые максимальные нормы употребления алкоголя.

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Ученые сравнили данные об употреблении спиртного с тем, как менялся мозг исследуемых людей. Они пришли к выводу, что объем серого и белого вещества уменьшался. Чем больше человек употреблял алкоголя, тем быстрее становилось этих веществ в мозге. При этом, зависимости от типа спиртного выявлено не было.

Эксперты также отметили, что сопутствующие заболевания могут ускорить негативную реакцию на организм. Так, у людей с артериальной гипертензией и ожирением серого и белого вещества становилось все меньше.

Исследователи пришли к выводу, что безопасной дозы алкоголя, как считалось ранее, не существует. Они призвали пересмотреть рекомендации по употреблению спиртного, так как оно влияет на мозг при любом количестве.

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