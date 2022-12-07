Как алкоголь влияет на мозг

Употребление напитков негативно влияет на все органы человека, но некоторые из них страдают больше всего. Тем не менее, некоторые ученые продолжают говорить о пользе употребления малого количества алкоголя. Ученые из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что употребление даже небольших доз алкоголя может сильно влиять на мозг. Само исследование опубликовано в медицинском журнале MedRxiv Подробнее — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

В исследовании приняли участие более 25 тысяч человек. Всем им раздали бланки, в которых они писали количество употребляемого алкоголя. Также в качестве метода исследования была выбрана магнитно-резонансная томография (МРТ). С помощью нее отслеживали изменения в мозге людей.

Как подсчитали аналитики, в среднем участники исследования употребляли 13,5 единиц алкоголя в неделю. В одной единице содержится 10 граммов чистого спиртного. Таким образом, одна единица алкоголя это — 330 миллилитров пива, 120 миллилитров вина и 100 миллилитров крепкого алкоголя. Таким образом, среднее потребление людей превышало допустимые максимальные нормы употребления алкоголя.

Ученые сравнили данные об употреблении спиртного с тем, как менялся мозг исследуемых людей. Они пришли к выводу, что объем серого и белого вещества уменьшался. Чем больше человек употреблял алкоголя, тем быстрее становилось этих веществ в мозге. При этом, зависимости от типа спиртного выявлено не было.

Эксперты также отметили, что сопутствующие заболевания могут ускорить негативную реакцию на организм. Так, у людей с артериальной гипертензией и ожирением серого и белого вещества становилось все меньше.