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2 часа назад

Офтальмолог объяснила, почему на морозе слезятся глаза

Мира Маркина

Глаза могут слезиться как от ветра, так и от низких температур, поскольку в холодную погоду суживаются слезоотводящие пути. Об этом рассказала порталу "Доктор Питер" врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза "Я вижу" Олеся Чугунова.

Окулист объяснила, почему на морозе слезятся глаза
Фото: PxherePxhere

Если глаза слезятся только на морозе, проблему помогут решить увлажняющие капли, хотя их не стоит использовать без назначения врача. На постоянное слезотечение стоит обратить внимание: оно может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, например холодовой конъюктивит.

"Это разновидность аллергической реакции, когда на холоде и морозе происходит резкий выброс гистамина. Он вызывает также отек слизистой, аллергический насморк", — объяснила Чугунова.

Офтальмолог объяснила, зачем защищать глаза в мороз

Причиной, по которой глаза слезятся постоянно, могут быть также инфекционные заболевания и воспаление роговицы. Еще глаза часто слезятся у пожилых из-за нарушений гормонального фона.

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