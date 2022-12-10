Окулист объяснила, почему на морозе слезятся глаза

Глаза могут слезиться как от ветра, так и от низких температур, поскольку в холодную погоду суживаются слезоотводящие пути. Об этом рассказала порталу "Доктор Питер" врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза "Я вижу" Олеся Чугунова.
Если глаза слезятся только на морозе, проблему помогут решить увлажняющие капли, хотя их не стоит использовать без назначения врача. На постоянное слезотечение стоит обратить внимание: оно может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, например холодовой конъюктивит.
"Это разновидность аллергической реакции, когда на холоде и морозе происходит резкий выброс гистамина. Он вызывает также отек слизистой, аллергический насморк", — объяснила Чугунова.
Причиной, по которой глаза слезятся постоянно, могут быть также инфекционные заболевания и воспаление роговицы. Еще глаза часто слезятся у пожилых из-за нарушений гормонального фона.
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