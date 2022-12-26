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3 часа назад

Нарколог Скрябин предупредил о риске развития алкогольной зависимости из-за новогодних корпоративов

Катерина Саломе

Пора новогодних корпоративов — довольно опасное время. В этот период велик риск развития алкогольной зависимости. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил врач психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.

Нарколог назвал главную опасность новогодних корпоративов
Фото: Кадр из фильма «Грязь»Кадр из фильма «Грязь»

Специалист утверждает, что восприятие спиртных напитков как источника веселья и эйфории и является причиной развития зависимости. Именно поэтому, по его словам, череда новогодних корпоративов таит в себе опасность.

Врачи опровергли популярный миф об алкоголе

«Человек пьет, чтобы расслабиться, приятно провести время, сблизиться с коллегами, снять стресс, — такое отношение укореняет зависимость. Если вы отмечаете в себе появление желания выпить, более того — предвкушение застолья, смакование и планирование предстоящих посиделок со спиртным, — все это является веским поводом задуматься о том, что ваши отношения с алкоголем нужно как можно скорее пересмотреть», — заявил Скрябин.

Также эксперт напомнил о существовании низкой переносимости алкоголя. Людям, у которых она есть, нарколог советует с особой осторожностью выпивать на корпоративах, так как для них опьянение наступает незаметно и проходит значительно тяжелее.

Ранее мы писали о том, что эндокринолог рассказала, как не отравиться алкоголем.

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