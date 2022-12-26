Нарколог назвал главную опасность новогодних корпоративов

«Человек пьет, чтобы расслабиться, приятно провести время, сблизиться с коллегами, снять стресс, — такое отношение укореняет зависимость. Если вы отмечаете в себе появление желания выпить, более того — предвкушение застолья, смакование и планирование предстоящих посиделок со спиртным, — все это является веским поводом задуматься о том, что ваши отношения с алкоголем нужно как можно скорее пересмотреть», — заявил Скрябин.