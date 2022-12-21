Эндокринолог рассказала, как не отравиться алкоголем

Кандидат медицинских наук и эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, как предотвратить отравление алкогольными напитками в праздничную ночь. Об этом сообщает РИАМО.

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Эксперт заявила, что не стоит употреблять спиртные напитки на голодный желудок. Это поможет предупредить алкогольное отравление. Она посоветовала употребить пищу, богатую цинком и витаминами В.

Тананакина также предостерегла от алкогольных коктейлей и посоветовала пить спиртное в чистом виде малыми глотками и медленно. Не стоит выпивать быстро и много.

От алкоголя чаще всего страдают желудок, поджелудочная железа, печень и мозг. Все эти органы участвуют в расщеплении алкоголя, что может быть опасно для человека с низким метаболизмом.