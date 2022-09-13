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2 часа назад

Ученые обнаружили способ снизить потребление алкоголя

Мария Иглина

Ученые из Кембриджского университета провели эксперимент и доказали, что добиться сокращения потребления алкоголя можно с помощью бокалов меньшего размера. Об этом пишет портал Addiction.

Для эксперимента были отобраны 260 семей, в которых среднее потребление вина составляло не менее двух бутылок в неделю. На протяжении двух периодов по две недели они должны были покупать вино в бутылках объемом 750 и 375 миллилитров. Еще одна часть участников пила вино из бокалов объемом 290 миллилитров, а другая — 350. И в конце каждого периода добровольцы отправляли экспертам фото бутылок, чтобы показать, сколько они выпили.

Выяснилось, что семьи, где были использованы бокалы меньшего объема, употребляли примерно на 6,5 процента вина меньше. Практически такой же эффект наблюдался при покупке небольших бутылок вина.

Однако отмечается, что не исключено, что добровольцы компенсировали меньшее количество вина потреблением большего количества других алкогольных напитков.

Ранее нарколог назвала признаки алкогольной зависимости.

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