Ученые обнаружили способ снизить потребление алкоголя

Для эксперимента были отобраны 260 семей, в которых среднее потребление вина составляло не менее двух бутылок в неделю. На протяжении двух периодов по две недели они должны были покупать вино в бутылках объемом 750 и 375 миллилитров. Еще одна часть участников пила вино из бокалов объемом 290 миллилитров, а другая — 350. И в конце каждого периода добровольцы отправляли экспертам фото бутылок, чтобы показать, сколько они выпили.