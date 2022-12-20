Генетик объяснила, как гены влияют на алкоголизм

Существуют гены, способные защитить от алкоголизма. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Светлана Боринская.

«Это гены, регулирующие окисление алкоголя», — объяснила эксперт.

Из-за токсичного ацетальдегида, появляющегося в ходе синтеза в организме на первом этапе переработки алкоголя, у людей возникают головные боли, тошнота и другие неприятные симптомы. На втором этапе фермент ацетальдегиддегидрогеназ обезвреживает это вещество. Именно гены регулируют скорость их работы.

«От скорости работы этих ферментов зависит реакция на алкоголь. Если первый этап идет медленно, то выпивший успевает испытать эйфорию, приподнятое настроение, вызываемое алкоголем, успевает почувствовать, что у него «все хорошо», все проблемы исчезли. Если же фермент первого этапа работает очень быстро, то пьющий, не успев насладиться желанным эффектом, переходит к отравлению. Насколько сильным будет отравление, зависит от второго фермента», — рассказала Боринская.

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