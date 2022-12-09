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2 часа назад

Нарколог Холдин рассказал, как провести корпоратив, чтобы не было стыдно

Мира Маркина

Если на новогоднем корпоративе вы решили выпить, нужно помнить о некоторых правилах. Их перечислил психиатр и нарколог Виталий Холдин. Его советы опубликовала пресс-служба Минздрава Московской области.

Нарколог рассказал, как провести корпоратив без стыда после
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Нарколог предостерег от употребления алкоголя на голодный желудок. В противном случае токсические свойства напитков быстрее распространятся по организму. Всасывание алкоголя можно замедлить мягкой горячей едой.

Еще один важный выбор, который нужно сделать – это решить, что пить.

“Предпочтение лучше всего отдать некрепкому алкоголю, напиткам без добавления сахара. Например, сухое белое вино, которое можно еще разбавить водой”, — объяснил Холдин.

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Чтобы не опьянеть очень быстро, важно танцевать и больше двигаться на вечеринке, выходить на свежий воздух, отметил медик.

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