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2 часа назад

Врачи Тяжельников назвал продукты, которые помогут прийти в себя после новогодних застолий

Мира Маркина

Корпоративы и новогодние праздники могут серьезно сказаться на здоровье. Андрей Тяжельников, главный врач московской ГБУЗ №121, перечислил в беседе с журналистом “РИА Новости” народные способы избавиться от последствий застолий.

Если после алкогольной вечеринки испытывает похмелье, то прийти в себя ему помогут продукты с фруктозой (например, мед) и калием (авокадо, бананы). Также врач рекомендовал восполнить запас натрий в организме, например, с помощью легких бульонов, солений.

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Даже если мучает тошнота – голодать не следует, предупредил медик. По его совам, лучше перейти на диету, богатую клетчаткой, есть каши, рыбу. А пить можно чай с имбирем – он поможет справиться с тошнотой и недомоганием.

Облегчить состояние после корпоратива или праздничного ужина с алкогольными напитками поможет спорт – не слишком интенсивные и непродолжительные тренировки. Впрочем и прогулка на свежем воздухе тоже принесет пользу, подчеркнул собеседник агентства.

А вот от походов в баню или сауну Тяжельников предостерег. Он отметил, что состояние человека может ухудшиться.

Ранее мы рассказывали, эффективны ли противовирусные.

Новости,Видео,Андрей Тяжельников,
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