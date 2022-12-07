Корпоративы и новогодние праздники могут серьезно сказаться на здоровье. Андрей Тяжельников, главный врач московской ГБУЗ №121, перечислил в беседе с журналистом “РИА Новости” народные способы избавиться от последствий застолий.

Если после алкогольной вечеринки испытывает похмелье, то прийти в себя ему помогут продукты с фруктозой (например, мед) и калием (авокадо, бананы). Также врач рекомендовал восполнить запас натрий в организме, например, с помощью легких бульонов, солений.

Даже если мучает тошнота – голодать не следует, предупредил медик. По его совам, лучше перейти на диету, богатую клетчаткой, есть каши, рыбу. А пить можно чай с имбирем – он поможет справиться с тошнотой и недомоганием.

Облегчить состояние после корпоратива или праздничного ужина с алкогольными напитками поможет спорт – не слишком интенсивные и непродолжительные тренировки. Впрочем и прогулка на свежем воздухе тоже принесет пользу, подчеркнул собеседник агентства.

А вот от походов в баню или сауну Тяжельников предостерег. Он отметил, что состояние человека может ухудшиться.

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