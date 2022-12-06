Эффективны ли противовирусные препараты на самом деле

На сегодняшний день в мире существует множество разновидностей инфекционных заболеваний. Ежегодно, по данным Всемирной организации здравоохранения, их доля составляет 25% от общего числа болезней со смертельным исходом. Инфекции остаются в списке главных причин смертности. В связи с этим открытие вирусов, а потом и появление лекарственных препаратов для их лечения имеет огромное значение для всего человечества.

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"Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы узнать, эффективны ли на самом деле противовирусные препараты и как они работают.

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Мы имеем большую группу противовирусных препаратов среди которых есть те, которые обладают высокой эффективностью. Грипп и острые респираторные вирусные инфекции, занимают первое место среди причин заболеваемости в мире. И зачастую пациенты самостоятельно начинают принимать при любых проявлениях респираторной инфекции противовирусные препараты, о которых мы много слышим из рекламы. И во многих случаях это не оправдано.

Набокова Олеся Владимировна Врач-терапевт, кардиолог федеральной сети "Клиника Фомина"

На сегодняшний день, если говорить о респираторных инфекциях, только противовирусные препараты от гриппа обладают доказанной эффективностью. Наибольшую эффективность будет демонстрировать лечение, начатое в течении первых двух суток, но и более поздний приём все равно может снизить риск возникновения осложнений гриппа.

Существует 4 одобренных FDA противовирусных препарата, рекомендованных CDC для лечения гриппа: осельтамивир, занамивир, перамивир, балоксавир марбоксил.

Набокова Олеся Владимировна Врач-терапевт, кардиолог федеральной сети "Клиника Фомина"