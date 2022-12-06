Эффективны ли противовирусные препараты на самом деле

На сегодняшний день в мире существует множество разновидностей инфекционных заболеваний. Ежегодно, по данным Всемирной организации здравоохранения, их доля составляет 25% от общего числа болезней со смертельным исходом. Инфекции остаются в списке главных причин смертности. В связи с этим открытие вирусов, а потом и появление лекарственных препаратов для их лечения имеет огромное значение для всего человечества.
"Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы узнать, эффективны ли на самом деле противовирусные препараты и как они работают.
На сегодняшний день, если говорить о респираторных инфекциях, только противовирусные препараты от гриппа обладают доказанной эффективностью. Наибольшую эффективность будет демонстрировать лечение, начатое в течении первых двух суток, но и более поздний приём все равно может снизить риск возникновения осложнений гриппа.
При любых проявлениях ОРВИ следует обратиться к врачу для выбора правильной тактики лечения.