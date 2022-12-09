Онколог назвал неожиданную причину осиплости голоса

Один из самых распространенных и агрессивных видов опухоли – это рак легкого, отмечает клинический онколог Салим Нидаль. В беседе с “Газетой.ру” медик рассказал о симптомах этого заболевания и его профилактике.

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Если опухоль уже развивается в легких, у пациента могут наблюдаться одышка, кашель с небольшой примесью крови, боли в груди, снижение аппетита, упадок сил, потеря веса. Также врач отметил, что появление осиплости голоса – признак, который появляется, если заболевание запущено.

“Опухоль разрастается и сдавливает блуждающий нерв, вызывая частичный паралич голосовых мышц”, — объяснил Нидаль.

Факторами, влияющими на возникновение онкологии легких, считаются курение табака, радиация, хронические бронхит и пневмония, туберкулез, а также вдыхание пыли асбеста. Если в вашей жизни присутствует хотя бы один из них, онколог рекомендовал ежегодно делать КТ легких (или хотя бы флюорографию). По возможности факторы нужно исключить. Например, курение табака.

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