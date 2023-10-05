Женщина прожила 80 лет с иглой в мозге, но не рискнула ее вытащить

У 80-летней жительницы Сахалина во время компьютерной томографии была обнаружена трехсантиметровая игла, вонзившаяся в мозг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал регионального Министерства здравохранения.

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По данным ведомства, игла оказалась проникла в левую теменную долю при рождении, но на самочувствии ребенка это никак не сказалось, прием даже головные боли не мучили женщину в течение всей жизни.

Также сообщается, то в настоящее время женщина находится под наблюдением врачей, ее жизнь и здоровье вне опасности. Иглу решено не извлекать, чтобы не ухудшить состояние.