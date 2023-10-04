Может ли желчегонное лекарство предотвратить образование камней в почках, рассказала эксперт телеканала "Доктор" - Регина Ахуньянова, врач-нефролог, терапевт, диетолог.

По словам специалиста, желчегонные препараты резко сокращают желчный пузырь. А в результате человек получает обратную реакцию — гиперфункцию желчного пузыря: тошноту, жидкий стул.

"Вместо приема желчегонных лучше настроить питание и уже через 5-7 дней будет положительная динамика", - рассказала Регина Ахуньянова.

Для этого необходимо принимать в пищу полезные жиры. Эта рекомендация также подойдет людям, которые хотят сбросить холестерин.

"Улучшаем функцию желчного пузыря, добавляем полезные жиры, холестерин снижается", - посоветовала врач.