Камни в почках: симптомы, причины, лечение

Если вы или ваши знакомые хоть раз страдали от камней в почках, вы знаете, какая резкая и невыносимая боль преследует это заболевание. "Рамблер" расскажет о симптомах, причинах и лечении камней.

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Камни в почках (нефролитиаз или мочекаменная болезнь) представляют собой твердые отложения минералов и солей, которые образуются внутри почек.

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Камни в почках могут поражать любую часть мочевыводящих путей — от почек до мочевого пузыря. Часто камни образуются, когда моча становится концентрированной, что позволяет минералам кристаллизоваться и слипаться.

Прохождение камней в почках может быть очень болезненным, но камни обычно не причиняют необратимого вреда, если их своевременно распознать.

Симптомы

Камни в почках обычно не вызывают симптомов до тех пор, пока они не начнут перемещаться внутри почки или не попадут в один из мочеточников. Мочеточники – это трубки, соединяющие почки и мочевой пузырь.

Если камень в почках застрянет в мочеточниках, он может заблокировать отток мочи и вызвать отек почки и спазм мочеточника, что может быть очень болезненным. На этом этапе у вас могут возникнуть следующие симптомы:

Сильная, острая боль в боку и спине, под ребрами.

Боль, отдающая в нижнюю часть живота и пах.

Боль, которая возникает волнами и колеблется по интенсивности.

Боль или жжение во время мочеиспускания

Другие признаки и симптомы могут включать:

Розовая, красная или коричневая моча

Мутная или неприятный запах мочи

Постоянная потребность в мочеиспускании, мочеиспускание чаще, чем обычно, или мочеиспускание в небольших количествах.

Тошнота и рвота

Лихорадка и озноб, если присутствует инфекция.

Боль, вызванная камнем в почках, может меняться — например, перемещаться в другое место или увеличиваться по интенсивности — по мере продвижения камня по мочевыводящим путям.

Причины

Камни в почках часто не имеют определенной единственной причины, хотя некоторые факторы могут увеличить риск их возникновения.

Камни в почках образуются, когда в моче содержится больше кристаллообразующих веществ, таких как кальций, оксалат и мочевая кислота, чем может разбавить жидкость в моче. В то же время в моче может не хватать веществ, которые препятствуют слипанию кристаллов, создавая идеальную среду для образования камней в почках.

Виды камней в почках

Знание типа камня в почках помогает определить его причину и может дать подсказки о том, как снизить риск образования большего количества камней в почках.

Кальциевые камни. Большинство камней в почках представляют собой кальциевые камни, обычно в форме оксалата кальция. Оксалат — это вещество, которое ежедневно вырабатывается вашей печенью или поглощается из вашего рациона. Некоторые фрукты и овощи, а также орехи и шоколад имеют высокое содержание оксалатов.

Диетические факторы, высокие дозы витамина D, операции по шунтированию кишечника и некоторые метаболические нарушения могут повысить концентрацию кальция или оксалатов в моче.

Кальциевые камни также могут встречаться в форме фосфата кальция. Этот тип камней чаще встречается при метаболических состояниях, таких как почечный канальцевый ацидоз. Это также может быть связано с некоторыми лекарствами, используемыми для лечения мигрени или судорог.

Струвитные камни. Струвитные камни образуются в ответ на инфекцию мочевыводящих путей. Эти камни могут быстро расти и становиться довольно большими, иногда без каких-либо симптомов или без предупреждения.

Камни из мочевой кислоты. Камни из мочевой кислоты могут образовываться у людей, которые теряют слишком много жидкости из-за хронической диареи или мальабсорбции, у тех, кто придерживается диеты с высоким содержанием белка, а также у людей с диабетом или метаболическим синдромом. Определенные генетические факторы также могут увеличить риск образования камней из мочевой кислоты.

Цистиновые камни. Эти камни образуются у людей с наследственным заболеванием, называемым цистинурией, которое заставляет почки выделять слишком много определенной аминокислоты.

Лечение

Лечение камней в почках варьируется в зависимости от типа камня и причины.

Большинство небольших камней в почках не требуют инвазивного лечения. Вот что можно предпринять:

Питьевая вода. Употребление от 2 до 3 литров (от 1,8 до 3,6 литров) в день продолжит разбавление мочи и может предотвратить образование камней. Если ваш врач не посоветовал вам иное, пейте достаточно жидкости — в идеале в основном воды — чтобы моча стала прозрачной или почти прозрачной.

Обезболивающие. Прохождение небольшого камня может вызвать некоторый дискомфорт. Для облегчения легкой боли ваш врач может порекомендовать обезболивающие, такие как ибупрофен и другие.

Медицинская терапия. Ваш врач может назначить лекарство, которое поможет вывести камни из почек. Этот тип лекарств, известный как альфа-блокатор, расслабляет мышцы мочеточника, помогая быстрее и с меньшей болью вывести камень из почек.

Камни в почках, которые слишком велики, чтобы выйти самостоятельно или вызывают кровотечение, повреждение почек или продолжающиеся инфекции мочевыводящих путей, могут потребовать более обширного лечения. Процедуры могут включать в себя:

Использование звуковых волн для разрушения камней. При некоторых камнях в почках — в зависимости от размера и местоположения — ваш врач может порекомендовать процедуру, называемую экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсией.

Операция по удалению очень крупных камней в почках. Процедура, называемая чрескожной нефролитотомией, включает хирургическое удаление камня в почках с помощью небольших телескопов и инструментов, вставленных через небольшой разрез на спине.

Использование телескопа для удаления камней. Чтобы удалить камень меньшего размера из мочеточника или почки, врач может ввести тонкую трубку с подсветкой (уретероскоп), оснащенную камерой, через уретру и мочевой пузырь в мочеточник.