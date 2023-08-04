Исследователи выяснили, что нездоровая пища может стать причиной появления камней в почках. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

В список продуктов, провоцирующих камни, вошли печенье, выпечка и сладкие газированные напитки. Это связано с тем, что в

этих продуктах содержится много добавленного сахара.

Исследователи из больницы Медицинского колледжа Северного Сычуани проанализировали данные 30 000 человек, которые они собрали за 11 лет. Участники исследования сами сообщали о своем рационе, а также о том, какие диагнозы им ставили на протяжении жизни.

Ученые пришли к выводу, что у людей, которые злоупотребляли продуктами с добавленным сахаром, риск появления камней в почках возрастал на 39%. Ранее предполагалось, что среди факторов риска есть Олько возраст, ожирение, хроническая диарея, обезвоживание и сахарный диабет.