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Врач объяснила, как не допустить образования камней в почках

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала совет людям, у которых есть предрасположенность к образованию камней в почках, в беседе с Москвой 24.

По словам специалиста, людям, предрасположенным к образованию камней в почках, необходимо уменьшить потребление продуктов, содержащих белок, кальций и соль, и увеличить потребление чистой воды.

Как объяснила Ирина Ярцева, камни в почках образуются, когда пища содержит большое количество кальция, белка и соли. Поэтому рекомендуется ограничить потребление молочных продуктов и мяса.

Также важно пить достаточное количество воды, чтобы моча не становилась концентрированной. Вода не должна быть сильно кальцинированной, поэтому рекомендуется использовать фильтры или пить дистиллированную воду.

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