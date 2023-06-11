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Уролог Башкатов назвал 5 продуктов для профилактики камней в почках

Врач-уролог Вадим Башкатов назвал пять продуктов, которые помогут избежать образования камней в почках. Об этом пишет портал "МедикФорум".

Уролог назвал 5 продуктов для профилактики камней в почках
© Unsplash

По словам врача, почечнокаменная болезнь - одна из самых распространенных патологий. Она возникает, если человек ведет неправильный образ жизни, пьет недостаточное количество воды, в его организме накапливаются токсины и отходы.

Чтобы произвести детокс почек и предотвратить появление камней, необходимо добавить в свой рацион арбуз, фасоль, лимон, гранат и яблочный уксус.

Как рассказал уролог, в гранате много калия, стимулирующего вывод токсинов из организма. Фасоль богата клетчаткой, которая способствует очищению почек. Лимонный сок и яблочный уксус содержат антиоксиданты и кислоту, также препятствующую образованию камней. Арбуз обладает мочегонным эффектов и "увлажняет" почки. Кроме того, в нем содержится антиоксидант ликопин, улучшающий кровоснабжение.

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