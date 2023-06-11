Уролог назвал 5 продуктов для профилактики камней в почках

Врач-уролог Вадим Башкатов назвал пять продуктов, которые помогут избежать образования камней в почках. Об этом пишет портал "МедикФорум".

© Unsplash

По словам врача, почечнокаменная болезнь - одна из самых распространенных патологий. Она возникает, если человек ведет неправильный образ жизни, пьет недостаточное количество воды, в его организме накапливаются токсины и отходы.

Чтобы произвести детокс почек и предотвратить появление камней, необходимо добавить в свой рацион арбуз, фасоль, лимон, гранат и яблочный уксус.