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Летние привычки, которые вредят почкам

Настал самый жаркий сезон года. Время ранних рассветов, поздних закатов, яркого солнца и активного отдыха на природе. Чтобы три месяца прошли максимально беззаботно и принесли только позитивные эмоции и впечатления, важно обращать внимание на некоторые привычки, которые на первый взгляд кажутся безобидными.

Летние привычки, которые вредят почкам
© Unsplash

Подробнее – в материале "Рамблера".

Прогуливаясь под палящим солнцем знойным летним днем может возникнуть желание отсидеться в тени и насладиться охлажденным кофейным напитком, вариаций которых так много в эту пору. Холодный эспрессо, капучино, латте, бамбл-кофе… Важно помнить, что перенасыщение кофеином способно привести к дополнительной нагрузке на почки. Так, согласно одному исследованию, у выпивающих более трех чашек кофе в день людей вероятность развития дисфункции почек почти в 3 раза выше. Примечательно, что в эксперименте приняли участие лица с медленным метаболизмом. Если вы не уверены в активной работе своего пищеварения, злоупотреблять кофейными напитками, вероятно, не стоит.

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Сладкие газированные лимонады и любые другие напитки с содержанием фруктозы, которыми иногда хочется утолить жажду, также могут представлять опасность для здоровья. Их употребление, как известно, способствует набору веса и развитию ожирения. Последнее, в свою очередь, является фактором риска развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек.

Арбузы и дыни тоже являются источником сахарозы. Следует иметь это в виду, если вы решили побаловать себя вкусностями, столь популярными в летний сезон.

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