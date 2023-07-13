Онкологи назвали неочевидный симптом рака почки

Наиболее выраженными симптомами рака почки являются кровь в моче, припухлость на спине и боль в пояснице. Однако есть и другой признак развития заболевания, который может не вызвать особых подозрений, сообщает The Sun с ссылкой на организации по исследованию рака Cancer Research UK.

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Речь идет о гипергидрозе, то есть повышенном потоотделении. Оно может беспокоить человека как на протяжении всего дня, так и в определенные его промежутки, обращаю внимание ученые.

Подобное состояние не всегда свидетельствует о злокачественной опухоли, однако не будет лишним обратить внимание на этот симптом и обследоваться в профилактических целях.