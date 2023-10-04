Диетолог перечислила разрушающие печень продукты

Чем прохладнее становится на улице, тем чаще и больше хочется есть. А страдает от неправильных пищевых привычек в первую очередь печень. Диетолог Нурия Дианова в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей объяснила, какие продукты могут навредить этому органу.

© unsplash

По словам специалиста, на первом месте по опасности - алкоголь, который дает серьезную нагрузку печени.

«Абсолютно безвредных доз алкоголя не существует – все дозы являются вредными и поэтому очень многое зависит от конкретного человека, его заболеваний, препаратов, которые он принимает и так далее», – указала Дианова.