Диетолог перечислила разрушающие печень продукты

Диетолог Дианова перечислила разрушающие печень продукты
Чем прохладнее становится на улице, тем чаще и больше хочется есть. А страдает от неправильных пищевых привычек в первую очередь печень. Диетолог Нурия Дианова в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей объяснила, какие продукты могут навредить этому органу.
По словам специалиста, на первом месте по опасности - алкоголь, который дает серьезную нагрузку печени.
«Абсолютно безвредных доз алкоголя не существует – все дозы являются вредными и поэтому очень многое зависит от конкретного человека, его заболеваний, препаратов, которые он принимает и так далее», – указала Дианова.
Также Нурия Дианова рекомендует не слишком увлекаться биологическими добавками к пище, которые могут давать дополнительную токсическую нагрузку. Еще один опасный продукт - сахар. Причем речь идет и о фруктозе тоже. Избыточное потребление сахара приводит к отложению жира на органе и набору лишнего веса.