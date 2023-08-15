В медицинских рекомендациях указано, что суточная норма потребления сахара для взрослого человека не должна превышать 30 граммов.

Почему так важно придерживаться этой нормы?

Во-первых, избыток сахара в рационе способствует набору лишнего веса и ожирению. Это связано с тем, что сахар имеет высокую калорийность, но при этом не вызывает чувства насыщения.

Кроме того, резкие скачки уровня сахара в крови нарушают выработку гормона инсулина и со временем могут привести к развитию диабета.

Избыток сахара также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При высоком уровне сахара в крови повреждаются стенки сосудов, что ведет к их закупорке и развитию атеросклероза.

Чрезмерное потребление сахаросодержащих продуктов и напитков провоцирует развитие кариеса. Сахар стимулирует рост бактерий в полости рта, которые разрушают зубную эмаль.

Таким образом, чтобы избежать многочисленных рисков, важно контролировать количество сахара и следить за тем, чтобы он не превышал рекомендуемую норму в рационе. Поэтому сладости и газировку лучше заменить на более полезные аналоги.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.