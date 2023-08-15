К чему может привести чрезмерное потребление сахара: видео
В медицинских рекомендациях указано, что суточная норма потребления сахара для взрослого человека не должна превышать 30 граммов.
Почему так важно придерживаться этой нормы?
Во-первых, избыток сахара в рационе способствует набору лишнего веса и ожирению. Это связано с тем, что сахар имеет высокую калорийность, но при этом не вызывает чувства насыщения.
Кроме того, резкие скачки уровня сахара в крови нарушают выработку гормона инсулина и со временем могут привести к развитию диабета.
Избыток сахара также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При высоком уровне сахара в крови повреждаются стенки сосудов, что ведет к их закупорке и развитию атеросклероза.
Чрезмерное потребление сахаросодержащих продуктов и напитков провоцирует развитие кариеса. Сахар стимулирует рост бактерий в полости рта, которые разрушают зубную эмаль.
Таким образом, чтобы избежать многочисленных рисков, важно контролировать количество сахара и следить за тем, чтобы он не превышал рекомендуемую норму в рационе. Поэтому сладости и газировку лучше заменить на более полезные аналоги.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.
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