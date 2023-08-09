Как качество сна влияет на уровень холестерина в крови

Сон играет немаловажную роль в жизни любого человека. Во время него организм отдыхает и восстанавливается, усиливается выработка гормонов, иммунная система находится на пике своей активности, а мозг анализирует всю накопленную за день информацию.

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Таким образом, пока вы наслаждаетесь сновидениями, органы неустанно работают и делают все для того, чтобы на следующий день вы были полны сил и энергии. Однако вялость является далеко не самым отрицательным последствием дефицита сна. Как выяснили ученые, его качество и продолжительность напрямую влияют на развитие ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Подробности – в материале "Рамблера".

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Эксперимент

Специалисты из Университета Миннесоты провели исследование, в котором приняли участие более 2 000 человек. На протяжении одной недели ученые наблюдали за их самочувствием, отслеживали различные показатели здоровья, а также количество часов, которые они тратят на сон, и график их дня. Целью было выявить, какие изменения происходят с организмом при нарушениях сна и его нехватке. Особое внимание уделялось влиянию данных факторов на работу сердца и сосудов.

Результаты

По прошествии семи дней были получены следующие сведения. Во-первых, испытуемые, которые не придерживались определенного графика и могли ложиться спать в один день в 21 час, а в другой – в полночь, имели более высокое содержание кальция в коронарных артериях и большее количество бляшек в сонных артериях. Во-вторых, у них наблюдались более выраженный системный атеросклероз и жесткость кровеносных сосудов.

Атеросклероз представляет собой хроническое заболевание артерий, которое возникает из-за нарушения липидного и белкового обмена и сопровождается отложением холестерина в просвете сосудов. Таким образом, результаты проведенного эксперимента свидетельствует о значительной роли сна в работе сердечно-сосудистой системы и "обработке" холестерина. Даже одна неделя заметно сказалась на состоянии стенок сосудов.