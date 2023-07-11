Как качественный сон влияет на уровень сахара в крови

Сон является неотъемлемой физиологической потребностью человека. Во время него организм отдыхает и восстанавливает силы, уровень гормонов нормализуется, а воспоминания переходят из краткосрочной памяти в долговременную.

© Unsplash

Ученые неоднократно приходили к выводу, что качество и продолжительность сна могут оказывать значительное влияние на различные факторы риска для здоровья. И, как недавно выяснилось, сон даже способен выступать в качестве своеобразного лекарства для пациентов с сахарным диабетом.

Подробности – в материале "Рамблера".

Эксперимент

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли решили выяснить, как связаны уровень глюкозы в крови и сновидения. Для этого они пригласили к участию около 650 человек: пока добровольцы спали, исследователи следили за активностью их мозга с помощью специальных устройств и фиксировали волны, исходящие от органа центральной нервной системы.

На утро у участников измерили уровень сахара в крови. Целью было сопоставить данные с устройств с результатами анализов.

Результаты

Оказалось, что недостаток качественного сна способен спровоцировать увеличение риска развития сахарного диабета.

Как объяснили ученые, мозг производит волны и направляет их в сердце. Они оказывают определенный эффект на работу главного органа человеческого организма и в том числе – на регуляцию уровня глюкозы в крови. Мозговые волны могут как повысить чувствительность к инсулину, так и понизить ее.

Так, например, для крепкого, здорового и спокойного сна характерна меньшая частота сердечных сокращений. Из-за этого чувствительность организма к инсулину повышается, что, в свою очередь, помогает клеткам лучше усваивать сахар и предотвращает его потенциальные скачки в крови.

Выводы