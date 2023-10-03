Врач перечислил упражнения, необходимые всем мужчинам старше 50 лет

Всем мужчинам старше 50 лет следует выполнять упражнения для укрепления мышц тазового дна. Об этом сообщает издание Mirror с ссылкой на мнение уролога Эшвина Шридхара.

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Как объяснил специалист, тазовое дно состоит из мышц и связок, которые поддерживают мочевой пузырь, прямую кишку и другие ткани и органы. Если их не развивать, то это может привести к недержанию мочи и развитию ряда других заболеваний.

Выполнение таких упражнения особенно рекомендуются тем, кто перенес операцию на простате, страдает сексуальной дисфункцией, избыточным весом или астмой, а также курит, подчеркнул врач.