Ученые назвали симптом рака простаты, который нельзя игнорировать

еСпециалисты Кролевского госпиталя Эдуарда VII провели исследования и поделились его результатами. Об этом пишет издание Mirror.

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Данные исследования показали, что 43 процента мужчин не стали бы обращаться к врачу, если бы у них обнаружился один из симптомов рака простаты. Эксперты предупреждают о важном симптоме, который нельзя пропускать.

Согласно данным исследования, 28 процентов мужчин встают по ночам в туалет, но только пятая часть из них знает о том, что это один из тревожных признаков рака простаты.

Рак простаты можно заметить не сразу, а только когда опухоль станет достаточно большой и начнет давить на мочеиспускательный канал.

Специалисты призывают обращаться к врачу при возникновении одного или нескольких симптомов, среди которых - необходимость ходить в туалет ночью, сильные позывы к мочеиспусканию, затрудненное начало мочеиспускания, напряжение в процессе или длительное мочеиспускание, слабый поток, ощущение, что мочевой пузырь не опорожнился полностью, появление капель после окончания мочеиспускания, кровь в моче или в сперме.