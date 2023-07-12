Аденома простаты: симптомы, причины, лечение

Аденома предстательной железы — доброкачественное образование. В медицине это заболевание часто характеризуют термином "ДГПЖ", что расшифровывается как доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Аденома простаты представляет собой увеличение предстательной железы в связи с естественным разрастанием тканей органа.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие причины являются пусковым механизмом развития этого заболевания, какими симптомами характеризуется эта болезнь и существуют ли эффективные способы лечения аденомы простаты.

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Аденома предстательной железы, по словам нашего эксперта, является распространенным заболеванием среди мужчин.

Причиной этого недуга могут быть наследственные факторы, сидячий образ жизни, возраст (так как в определенном возрасте у мужчин могут происходить гормональные изменения). Также причиной могут стать различные заболевания мочеполовой системы. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Первые "звоночки" заболевания могут проявляться у мужчин от 30-ти до 45-ти лет.

Мужчины, которым больше 50-ти, чаще других озвучивают жалобы, характерные для аденомы предстательной железы:

это учащенная необходимость опорожнения мочевого пузыря,

ощущение неполного опорожнения после мочеиспускания,

недержание мочи,

нередко отмечается появление «вялой струи» мочи.

Своевременное выявление симптомов и лечение позволяют избежать осложнений и улучшить качество жизни.

Обнаружить заболевание вовремя позволяет правильная диагностика. Для выявления доброкачественных воспалений предстательной железы специалисты как правило обращают внимание на определенные показатели крови пациента, результаты осмотра врача-уролога и снимки ультразвукового исследования. В зависимости от диагноза назначается либо специфичная консервативная терапия, либо, в особо тяжелых случаях, оперативное лечение.