Онколог перечислил признаки рака простаты

На симптомы рака предстательной железы нередко обращают внимание, когда она увеличивается из-за опухоли настолько, что начинает воздействовать на уретру. Что должно насторожить, порталу "МедикФорум" рассказал онколог Андрей Воробьев.

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По словам специалиста, при обнаружении любого из симптомов стоит обратиться к врачу, чтобы исключить онкологическое заболевание. В их числе кровь в моче, эректильная дисфункция, общая усталость, под которой подразумевается усталость сильнее, чем обычно.

Должна насторожить и необъяснимая потеря веса. Это неспецифический симптом, однако обсудить его с врачом стоит — особенно если она не может быть связана с изменением питания, количестве или количестве физических нагрузок.

Тревожным симптомом может оказаться и боль в спине и конечностях. Однако важно понимать, что она не сигнализирует непосредственно о раке простаты.