Причины возникновения простатита и способы его лечения
С диагнозом простатит сталкиваются около 40 процентов мужчин возрастом старше 40 лет. От простатита нельзя умереть, однако его негативное влияние на качество жизни очень велико.
Простатит не всегда проявляется яркой симптоматикой – это зависит от формы заболевания. Оно может возникать внезапно или протекать с чередованием проявления симптомов и их затихания – обострения и ремиссии.
К основным симптомам простатита относятся:
- боли в промежности, периодически отдающие в пах или крестец;
- снижение потенции и либидо;
- импотенция;
- боли при мочеиспускании, эякуляции или после полового акта;
- общая слабость, повышение температуры тела;
- иногда тошнота или рвота.
"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, почему развивается это заболевание и можно ли от него излечиться.
Существует ряд причин возникновения хронического простатита. Первая связана с бактериальным фактором (инфекции, передающиеся половым путем), вторая — с малоподвижным образом жизни, третья — с отсутствием интимной жизни, четвертая связана с реактивной воспалительной реакцией на фоне бактериального и воспалительного процесса. И еще одной причиной можно назвать пропущенную фазу острого простатита.
Самое важное в этом вопросе — диагностика, в которую входят узи предстательной железы, анализы на выявление онкомаркеров, мазок из уретры за ЗППП и, в случае необходимости, — биопсия предстательной железы.
Ключевой момент во всей диагностике — проводить ее с позиции онконастороженности, потому что онкология предстательной железы — одна из самых часто встречающихся онкопатологий, с которой сталкиваются мужчины.
Лечение, как правило, состоит из трех основных компонентов: антибактериальная терапия, препараты, которые уменьшают гиперплазию простаты, и свечи с содержанием НПВС.