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7 минут назад

Ученые объяснили, какие продукты снизят риск рака простаты

Мира Маркина

Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили, что у мужчин, которые периодически едят разноцветные фрукты и овощи, меньше риск заболеть раком предстательной железы. Соответствующую научную статью опубликовал Cancers.

Ученые объяснили, какие продукты снижают риск развития рака простаты
Фото: PxherePxhere

Исследователи изучили, какова концентрация микронутриентов в плазме пациентов с раком простаты и здоровых людей. Выяснилось, что рак чаще возникал у мужчин, у которых низкий уровень лютеина, ликопина, альфа-каротина и селена. Значение имела также концентрация железа, серы и кальция в плазме.

Кроме того, у пациентов после курса лучевой терапии выявили больше повреждений в ДНК, если у них было меньше 0,25 мкг/мл ликопина и меньше 120 мкг/л селена в плазме крови.

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К продуктам, богатым ликопином, относятся помидоры, дыни, папайя, виноград, персики, арбузы и клюква. Селена много в белом мясе, рыбе, моллюсках, яйцах и орехах. Как подчеркивают авторы исследования, употреблять такие продукты предпочтительнее, чем получать необходимые для организма элементы из специальных добавок.

Ученые также рекомендуют соблюдать средиземноморскую диету, предварительно проконсультировавшись с врачом. Они отметили, что сильнее риск заболеть раком предстательной железы у людей в возрасте, с высоким ростом или избыточным весом, а также у тех, чьим близким родственникам ставили такой диагноз.

Ранее "Рамблер" писал о связи кариеса и простатита.

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