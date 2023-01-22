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47 минут назад

Уролог Королев предупредил, что из-за кариеса может развиться простатит

Мира Маркина

Гнойные процессы во рту, в том числе кариес, могут спровоцировать воспаление в предстательной железе. Об этом "Газете.ру" рассказал уролог Павел Королев.

Уролог предупредил, что кариес может вызвать простатит
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, инфекция проникает в предстательную железу в 89% случаях через уретру, но заболеть можно и из-за кариозного зуба:

"От процессов во рту, кариесов и прочих гнойных процессов может возникнуть огромный список заболеваний, в том числе и воспаление в предстательной железе".

Когда разрушаются зубные ткани в ротовой полости, то создаются благоприятные условия для патогенных микроорганизмов. Эти микроорганизмы могут попасть мочеполовую систему и вызвать воспаление в предстательной железе.

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Королев отметил, что важно вовремя обнаружить проблему и начать принимать антибактериальные препараты.

"Если вовремя не остановить воспаление, в капсуле в предстательной железе возникают процессы вплоть до гнойного расплавления предстательной железы. А гнойный простатит лечится очень тяжело. И порой без операции, без пункции и дренирования не обойтись", — предупредил доктор.

Ранее "Рамблер" писал о привычках, которые опасны для почек.

Новости,Павел Королев,
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