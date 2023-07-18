Онколог перечислил ранние симптомы рака простаты

Один из самых распространенных видов рака у мужчин - рак предстательной железы. Врач высшей категории и главный онколог «СМ-Клиника», профессор Александр Серяков, поделился в беседе с «Известиями» информацией о первых симптомах этого заболевания.

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В начальной стадии рак предстательной железы обычно не проявляется явными симптомами, что часто приводит к позднему обнаружению и более сложному лечению. По словам эксперта, у пациентов могут возникать нарушения мочеиспускания, боли в области живота, промежности и поясницы, а также проблемы с эрекцией. Серяков подчеркнул, что на ранних этапах болезни лечение обычно приводит к выздоровлению.

Повышение осведомленности о ранних признаках рака предстательной железы играет важную роль в борьбе с этим заболеванием. Регулярные профилактические осмотры и своевременное обращение к врачу помогут выявить заболевание на ранней стадии, что повышает шансы на успешное лечение и выздоровление.