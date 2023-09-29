Низкий тестостерон у мужчин: симптомы, причины, лечение

Дефицит гормона может вызвать множество проблем со здоровьем.

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Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, медицинский директор группы компаний «Медскан»: «Тестостерон — это главный мужской гормон, который, собственно, и делает из мужчины мужчину. Сегодня мы поговорим о причинах его снижения».

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Здесь важно сделать оговорку – нет мужских и женских половых гормонов, разница лишь в его количестве.

Функции тестостерона

Тестостерон у мужчин вырабатывается в яичках и в коре надпочечников. Он ответственен за формирование вторичных половых признаков по мужскому типу (оволосение и формирование телосложения по мужскому типу, грубый низкий голос), а также способствует росту мышечной массы, формирует либидо и отвечает за контроль массы тела, защищая от ожирения.

Также представителям мужского пола нужен тестостерон для выработки спермы. Уровень гормона обычно снижается с возрастом, поэтому у пожилых людей, как правило, он низкий.

Симптомы низкого уровня тестостерона

Дефицит тестостерона встречается примерно у 7% мужчин старше 50 лет. В этом случае возникают следующие симптомы:

уменьшение интенсивности роста волос на теле (по мужскому типу) и на лице;

снижение концентрации внимания, ухудшение настроения, депрессия;

снижение мышечной массы (не путать с массой тела) и физической силы;

сухость кожи;

снижение полового влечения;

эректильная дисфункция (импотенция);

ухудшение качества ночных эрекций;

бесплодие;

общее ухудшение самочувствия;

потеря плотности костной ткани (развитие остеопороза);

ожирение по абдоминальному типу (в области живота);

анемия;

повышенное потоотделение;

гинекомастия (увеличение молочных желез);

раздражительность и бессонница.

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Причины дефицита тестостерона

Основные причины снижения тестостерона важно разделить на физиологические и патологические.

В первом случае это возрастное, естественное, гормональное нарушение, которое начинается постепенно. Дефицит наблюдается у мужчин уже после 30 лет, когда выработка активных веществ замедляется примерно на 1% ежегодно.

В возрасте старше 40 лет уровень синтеза гормона падает на 1,5% каждый последующий год и, безусловно, требует коррекции под строгим контролем врача. Важно знать, что есть и патологические причины снижения тестостерона.

К ним, например, относятся:

хирургическое удаление яичек по медицинским показаниям (например, опухоль яичек);

вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем и/или психотропными веществами;

малоподвижный образ жизни, сидячая работа;

неблагоприятная экологическая обстановка в районе проживания;

работа с опасными и вредными производственными факторами, токсичными веществами;

гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистые заболевания;

приём лекарственных средств (опиоидов, кортикостероидов, кетоконазола, гормонов) без медицинского назначения;

высокий уровень билирубина, который разрушает тестостерон;

почечная недостаточность;

эндокринные болезни, патологии, связанные со смещением гормонального фона;

ожирение и сахарный диабет;

перенесённые воспалительные заболевания и инфекции;

повышенный уровень плохих липопротеинов в крови;

генетические патологии, например, синдром Дауна, Калмана, Клайнфельтера;

хронический стресс.

Стоит пояснить, что постоянный стресс приводит к повышению в крови адреналина и кортизола. Эти гормоны способны блокировать тестостерон, даже если он вырабатывается в достаточном количестве.

Диагностика

Хотя многие симптомы могут быть связаны с низким уровнем гормона, наиболее важным показателем дефицита является простой анализ крови на общий уровень тестостерона в крови или свободный тестостерон в слюне. При необходимости врач может назначить и дополнительные исследования.

Как поднять уровень тестостерона?

Если уровень тестостерона снижен, то возникает закономерный вопрос: как его повысить. Конечно, врач может назначить приём гормональных препаратов и восстановить показатели. Однако если мужчина ещё молод и причина низкого тестостерона заключается в неправильном образе жизни, то, изменив свои привычки, он может восстановить уровень гормона физиологическим способом.

Рассмотрим, как сам человек без вреда для здоровья может самостоятельно простимулировать выработку тестостерона. Для этого лучше всего подходит следующий комплекс мер:

1. Возобновить регулярную физическую нагрузку, при этом важно чередование силовых тренировок и динамической физической нагрузки.

2. Нормализовать эмоциональное состояние. Кортизол и адреналин необходимо снизить, чтобы снять блокировку выработки тестостерона. Для этого можно освоить несколько простых упражнений, направленных на восстановление эмоционального спокойствия.

3. Наладить питание и сбросить лишний вес. Важно полностью отказаться от глютена и сахара и исключить все продукты, в которых они содержатся. Следить за количеством углеводов: если их слишком много, то это неизбежно приводит к повышению уровня инсулина в сыворотке крови, который подавляет выработку тестостерона.

4. Восстановить правильный режим сна, так как это ещё одна причина, влияющая на выработку тестостерона.

5. Сдать анализ на уровень витамина D в сыворотке крови и незамедлительно начать коррекцию при сниженном уровне. Этот микроэлемент — системообразующий элемент в каскаде выработки тестостерона.

6. Сдать анализ на уровень сывороточного железа, ферритина, трансферрина в сыворотке крови и немедленно начать коррекцию при низких показателях, поскольку без железа не будет нормального синтеза тестостерона.

7. Сдать анализ на уровень индекса омега-3 на мембране эритроцитов и если индекс ниже восьми, то начать принимать омега-3 жирные кислоты. Они отвечают за отклик всех клеток нашего организма к гормонам и, соответственно, к тестостерону.

Такие методы восстановления уровня гормона эффективны только до 45 лет и под наблюдением врача. После этого возрастного порога, как правило, не обойтись без медикаментозного лечения. Для повышения тестостерона используют несколько классов препаратов, но наиболее распространённый метод – тестостерон-заместительная терапия.

Важно! Лекарства для повышения уровня гормона должен назначать только врач, поскольку такие препараты имеют свои противопоказания и побочные эффекты, среди которых бесплодие, проблемы со сном, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение простаты, повышенный уровень холестерина, выпадение волос. Их приём должен осуществляться под постоянным медицинским наблюдением.

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Профилактика снижения уровня тестостерона у мужчин

Существует несколько способов, которые помогают поддерживать нормальный уровень тестостерона. Среди них:

1. Здоровый сон. Недосып увеличивает уровень кортизола — гормона стресса, что приводит к снижению уровня тестостерона.

2. Физическая активность. Развитие мышц положительно влияет на уровень тестостерона. Важны не только силовые тренировки, но и кардионагрузки и упражнения на выносливость.

3. Сбалансированное питание. Диета должна быть богата белками, витаминами и минералами. Рекомендуется снизить потребление сахара и продуктов с высокой степенью переработки.

4. Отказ от вредных привычек. Алкоголь и курение негативно влияют на уровень тестостерона.

5. Снижение уровня стресса. Стрессовые ситуации увеличивают уровень кортизола и адреналина, которые замедляют выработку тестостерона. Нормализовать внутреннее состояние помогают медитации, йога и другие методы релаксации.