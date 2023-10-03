Использование альтернативных методов для лечения алкоголизма оказывается неэффективным, так как в этом случае человек склонен переложить ответственность за преодоление своей зависимости на посторонних лиц. Этот вывод был сделан психиатром-наркологом Василием Шуровым в беседе с РИАМО.

Согласно эксперту, в таких ситуациях человек часто надеется на вмешательство шаманов или экстрасенсов, перекладывая ответственность на них. Вместо этого Шуров подчеркнул, что фундаментально важно, чтобы человек сам осознал свою зависимость и понял необходимость прохождения лечения. Единственным и наилучшим способом, первым шагом на пути к выздоровлению, является признание собственной бессильности перед проблемой, последующее обращение в реабилитационный центр для прохождения амбулаторной программы и, при полной утрате самоконтроля, обращение к серьезной психотерапии, заявил медик.

Также врач добавил, что многие люди прекращают употребление алкоголя лишь после наступления серьезных проблем со здоровьем, таких как инсульт. Тем не менее, довести ситуацию до критических моментов не является наилучшим вариантом решения данной проблемы.