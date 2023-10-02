Малышева посоветовала мужчинам сдавать тест на беременность

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" посоветовала мужчинам сдавать тест на беременность.

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По словам медика, если результат окажется положительным, это может свидетельствовать о повышенном уровне β-ХПЧ — уникального гормона, который присутствует в организме беременных женщин, а также мужчин с семиномой.

Норма этого гормона у женщин составляет от 0 до 5,3 мме/мл. У мужчин же норма должна быть не выше нуля. Если у мужчины тест покажет положительный результат, это может указывать на развитие злокачественной опухоли яичек.

При раннем выявлении данного онкологического недуга, шанс на выздоровление выше 95%. Если тест на беременность оказался положительным, Малышева посоветовала мужчинам сдать анализ крови, сделать УЗИ мошонки и брюшной полости, а также обратиться к урологу.