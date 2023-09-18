Повышение уровня кальцитонина в организме может указывать на развитие рака щитовидной железы. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказала врач Елена Малышева.

Как объяснил педиатр Андрей Продеус, кальцитонины являются белками, которые способствуют удержанию кальция в костях. Они создают преграду для выхода этого микроэлемента в кровеносное русло.

Нормальными показателями кальцитонина у мужчин считаются от 0 до 14,3 пг/мл, а у женщин – от 0 до 7,6% пг/мл. В случае их повышения требуется сделать УЗИ щитовидной железы, почек и поджелудочной железы, а также КТ легких.