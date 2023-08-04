Малышева развеяла миф о хрусте пальцами

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о том, действительно ли опасно хрустеть пальцами. Об этом она сообщила в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале.

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Эксперт пояснила, что хруст появляется не из-за изменения положения хряща или кости, а из-за воздуха в полости сустава.

Коллега Малышевой, который вел с ней эфир, ортопед и травматолог Александр Курманов добавил, что при резком сгибании сустава уменьшается пространство в полости. Пузырьки газа в суставе лопаются, из-за чего раздается хруст.